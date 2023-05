Profiel Gerrit Hiemstra is geen activist, maar besprak klimaatverandering wel

Gerrit Hiemstra stopt na 25 jaar als weerman bij de NOS om zijn tijd te steken in een bedrijf dat zich richt op het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen. In zijn weerberichten deinsde hij er niet voor terug om de kijker te informeren over klimaatverandering. Maar Hiemstra zag zichzelf nooit als activist.

"Ik heb veel gesproken over klimaatverandering. Nu wil ik er echt iets aan gaan doen", zegt de 61-jarige Hiemstra in de aankondiging van zijn vertrek, na 25 jaar het weerbericht van de NOS te hebben gepresenteerd.

De in het Friese Drachten opgegroeide Hiemstra voltooide de studie Meteorologie aan de universiteit van Wageningen. Hij begint zijn loopbaan in 1986 bij het bedrijf Meteo Consult, dat het weerbericht voor verschillende commerciële radio- en televisiezenders verzorgt. In 1995 maakt hij een overstap naar het KNMI (Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut), waar hij aan de slag gaat bij de operationele dienst op Schiphol.

Hiemstra werkt dan ook aan het opzetten van het bedrijf DLV Meteo, dat later opgaat in de website Weeronline. Het bedrijf is gericht op het geven van meteorologisch advies.

Van invaller naar vaste kracht met 'zendingsdrang'

Hiemstra presenteert in 1998 voor het eerst het weerbericht van de NOS. Hij vervangt in eerste instantie vaste krachten als Erwin Kroll, maar wordt door de jaren heen zelf een van de gezichten van het weer op de publieke omroep.

"Het heeft lang geduurd voordat het lukte om mezelf te zijn voor de camera, maar de laatste jaren gaat dat goed", zegt Hiemstra in 2015 tegen Libelle over zijn televisiecarrière. "Toch blijft het voelen alsof je in een groep met mensen staat en jij als enige naakt bent."

Hiemstra is zich door de jaren heen in zijn berichtgeving meer gaan uitspreken over klimaatverandering. In gesprek met NRC vertelt hij eerder dit jaar dat hij zichzelf niet ziet als activistisch. Wel spreekt hij van "zendingsdrang". Hiemstra wil de gevolgen van klimaatverandering bij de kijker laten doordringen.

"Als extreme droogte of een overstroming plaatsvindt, dan moeten we het daar als weermensen over hebben. Mensen zitten met de vraag: hoe kan het dat er zoveel regen valt? Als er iets relevants gebeurt, en er is een relatie met klimaatverandering, dan moet je dat benoemen", vertelt hij vorig jaar aan Vice.

Twitter-strijder met nieuw bedrijf

Ook op Twitter is Hiemstra uitgesproken over klimaatverandering. Zo reageert hij regelmatig op tweets die volgens hem vol staan met onwaarheden. Zo kreeg Thierry Baudet ooit de reactie: "Een tweet met vier keer onzin. Wie kan hieroverheen?" Hiemstra was het niet eens met Baudet, die beweerde dat er geen sprake is van meer extreem weer als gevolg van klimaatverandering.

"Ik kan gewoon slecht tegen onzin. Als iets onzin blijkt te zijn, dan laat ik dat merken. Zeker als het betrekking heeft op mijn vakgebied", vertelt hij aan Vice. "Ik vind het belangrijk dat mensen goed geïnformeerd worden. Als ik zoiets lees, dan zit ik al snel te typen. Ik kan me voorstellen dat dat dan onaardig overkomt. Maar ik zou willen dat iedereen het zo doet."

In 2014 begint hij met zakenpartner Arnold Lobbrecht het bedrijf Weather Impact, dat klimaatadvies geeft aan bedrijven en instanties, zoals boeren in Afrika en Azië. Hiemstra - die zelf zo klimaatneutraal mogelijk woont met zonnepanelen, een warmtepomp en CO2 opnemende kalkhennepmuren - begint nu dus ook een bedrijf voor klimaatneutraal bouwen en het terugdringen van broeikasgassen.