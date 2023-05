Gerrit Hiemstra stopt na 25 jaar als weerman en start klimaatneutraal bouwbedrijf

Delen via E-mail

"Ik heb veel gesproken over klimaatverandering", vertelt de 61-jarige Hiemstra. "Nu wil ik er echt iets aan gaan doen." De meteoroloog wil zich richten op klimaatneutraal en biobased bouwen.

Hiemstra studeerde in 1986 af aan de Universiteit van Wageningen. Als jonge meteoroloog begon hij bij Meteo Consult en werkte hij voor de landbouwsector. Later trad hij in dienst bij het KNMI.