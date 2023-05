Johnny de Mol wordt na einde HLF8 quizmaster in nieuwe spelshow

Johnny de Mol is vanaf volgende maand terug op televisie. De voormalige HLF8-presentator is vanaf zaterdag 24 juni te zien als quizmaster in De Kwis met Ballen.

In de nieuwe spelshow strijdt een vijfkoppig team om een geldprijs. Hoe verder de deelnemers komen, hoe meer geld er valt te verdienen. Maar bij een fout antwoord volgt een nat pak: de speler wordt dan door een bal in een zwembad geduwd.

Eerder kondigde de zoon van John de Mol aan ook bezig te zijn met de voorbereidingen van een nieuw reisprogramma.

De Mol presenteerde tot vorige maand HLF8. De talkshow werd van de buis gehaald wegens tegenvallende kijkcijfers.