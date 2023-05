Programma Even tot hier sluit seizoen af op nummer 1 van kijkcijferlijst

Het tv-programma Even tot hier is zaterdagavond door bijna twee miljoen mensen bekeken. Het is daarmee het best bekeken programma van zaterdagavond, meldt Stichting KijkOnderzoek. Het was de laatste aflevering van seizoen 9.

Het tv-programma komt op 11 november terug op tv voor een nieuw seizoen, vertelden de makers Jeroen Woe en Niels van der Laan zaterdagavond. De afleveringen van het afgelopen seizoen werden goed bekeken, gemiddeld door zo'n 1,7 miljoen mensen.