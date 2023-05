Serie over Nederlander die 39 jaar vastzit in VS mag worden uitgezonden

De BNNVARA-docuserie over Jaitsen Singh, de langst vastzittende Nederlander in het buitenland, mag worden uitgezonden. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam bepaald. Singh had een kort geding aangespannen om de uitzending en verspreiding tegen te gaan.

Singh werd in 1986 in de Verenigde Staten veroordeeld voor het laten vermoorden van zijn vrouw en stiefdochter. Hij kreeg in totaal 56 jaar gevangenisstraf. Inmiddels zit hij 39 jaar vast in een Amerikaanse cel. Hij heeft betrokkenheid bij de moorden altijd ontkend.

De documentairereeks Een Amerikaanse Nachtmerrie gaat onder meer over de zaak van de nu 78-jarige Singh. Er komt ook vermeend seksueel misbruik door hem aan bod, en zijn mogelijke connecties met de drugswereld. Singh is bang dat hij hierdoor in de problemen komt bij medegedetineerden.

Volgens de rechter is dit geen reden om te voorkomen dat de documentaire wordt uitgezonden. Op het moment dat Singh toestemming gaf om met BNNVARA mee te werken, wist de Nederlander dat hij beschuldigd was van seksueel misbruik. Daarom had hij kunnen voorzien dat het genoemd zou worden in de documentaire, vindt de rechter.