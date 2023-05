Mogen paparazzi Harry en Meghan opjagen volgens de Amerikaanse wet?

Harry en Meghan hoopten dat de paparazzi zich in de Verenigde Staten in vergelijking met het Verenigd Koninkrijk een beetje gedeisd zouden houden. Het tegendeel blijkt waar: het koppel werd deze week door de straten van New York achterna gesjeesd. Mag dat zomaar?

"Meedogenloos", zo omschreven de Britse prins Harry en Meghan Markle de achtervolging in New York. Volgens de taxichauffeur die het bekende koppel rondreed, viel het mee. Een lid van het beveiligingsteam van Harry en Meghan zegt dat er wel degelijk een "chaotische" situatie ontstond. Daarbij liepen ook omstanders gevaar door de roekeloze rijstijl van de paparazzi.

De pers heeft in de VS veel vrijheid. Het recht op persvrijheid is vastgelegd in het eerste amendement van de Amerikaanse grondwet. Daaronder valt ook het maken van foto's in een publieke omgeving.

Elke Amerikaanse staat heeft zijn eigen wetten over privacybescherming. Zo zijn er in New York, de plek waar de achtervolging plaatsvond, een aantal wetten van kracht die het privéleven van mensen beschermen. Op die manier kunnen mensen een straf krijgen als ze anderen opzettelijk achtervolgen.

Volg dit onderwerp Ontvang meldingen bij belangrijk nieuws over het Britse koningshuis Blijf met meldingen op de hoogte

Andere sterren gingen succesvol naar de rechter

Dat soort wetten kan in strijd zijn met het recht op persvrijheid. Want hoe bepaal je of iets onder persvrijheid valt, of dat je juist een wet overtreedt?

Er zijn een paar scenario's waarin je een wet overtreedt. Denk aan foto's gemaakt van kinderen, gemaakt in toiletten of onder de rokken van vrouwen. Dit soort kiekjes kan de maker een straf opleveren.

De belangrijkste regel: de veiligheid van mensen mag bij het maken van een foto niet in gevaar komen. Als we Harry en Meghan mogen geloven, was dit wel het geval. Het is dus niet uit te sluiten dat zij nog naar de rechter stappen.

Dat deden veel andere beroemdheden eerder met succes. Zo kregen onder anderen George Clooney, Jennifer Aniston en Adele gelijk van de rechter toen zij een zaak aanspanden wegens onrechtmatig gemaakte foto's.

Harry en Meghan worden vaker in de auto gefotografeerd. Foto: BrunoPress

Veranderde wetten na overlijden Diana

Het incident met de prins en de Suits-actrice doet veel mensen denken aan wat er in 1997 gebeurde met prinses Diana, de moeder van Harry. Bij een autoachtervolging met fotografen in Parijs crashte de auto met daarin Diana, haar vriend Dodi Fayed, hun bodyguard en de chauffeur. Alleen de lijfwacht overleefde het.

Het ongeluk en de dood van de prinses hadden ook gevolgen voor de wet. Zo riep de Amerikaanse staat Californië een antipaparazziwet in het leven. Daardoor mogen fotografen niet het privéterrein van sterren betreden. In 2005 kwam daarbij dat paparazzi geen fysiek contact mogen hebben met de mensen die ze in beeld willen brengen.

Harry en Meghan kwamen in New York net van een prijzengala. Op zo'n gala wordt volop gefotografeerd. Het is dan ook niet gek dat paparazzi de sterren op de foto zetten bij het verlaten van het feest.

Het is natuurlijk iets anders om mensen bewust op te jagen in de hoop een snel snapshot te scoren. Harry en Meghan eisen dat het betreffende fotopersbureau de foto's aan hen overhandigt. Ze willen niet dat de beelden van de achtervolging worden verspreid, al zijn er Amerikaanse media die dat al hebben gedaan.

Dat weigert het fotopersbureau vooralsnog. "Derden kunnen niet zomaar het eigendom van iemand anders opeisen, zoals koningen dat misschien kunnen", stelt het bureau.

Harry en Meghan versus de pers Een van de redenen dat Harry en Meghan zich terugtrokken uit het Britse koningshuis en verhuisden naar de Verenigde Staten is het indringende karakter van de Britse media. Hun naam stond op elke tabloidkrant en er werd vernietigend over het bekende koppel gesproken. In de staat Californië, waar ze nu wonen, vinden ze niet de rust die ze hoopten te vinden. Zo begonnen Harry en Meghan in 2020 een rechtszaak omdat er een drone met camera boven hun huis vloog. De fotografen hoopten hiermee een glimp te vangen van het zoontje van het stel, Archie. In Californië is dit verboden. Bovendien mogen er niet ongevraagd foto's van minderjarigen worden genomen. Harry en Meghan hadden de zaak kunnen winnen, maar troffen een schikking met het betreffende fotopersbureau.

'Leg het nieuws vast, maar word niet zelf het nieuws'

De serieuzere fotomedia in Amerika lijken zich in elk geval tegen het gedrag van hun paparazzicollega's te keren. "Nieuwsfotografen zouden zich moeten gedragen als observanten, documentairemakers", zegt de directeur van de New York Press Photographers Association.