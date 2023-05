Hemelvaart-editie van The Passion trekt een miljoen kijkers

The Passion heeft op de avond van Hemelvaartsdag een miljoen kijkers naar NPO1 getrokken. Vorig jaar trok de eerste Hemelvaart-versie van The Passion nog 1,2 miljoen kijkers.

De vertelling van het verhaal van Hemelvaart kent dezelfde cast als die van het Paasverhaal en werd al eerder opgenomen. Dit jaar werd Jezus gespeeld door Sinan Eroglu. Marlijn Weerdenburg kroop in de huid van Maria en Buddy Vedder was te zien als Judas. Het programma van de KRO-NCRV trok met het Paasverhaal eerder dit jaar 2,4 miljoen kijkers, wat iets meer was dan vorig jaar.

Aansluitend op The Passion ging op NPO1 de nieuwe serie Nick, Simon & Kees: The Beatles van start. Hierin trekken de Volendamse vrienden Nick Schilder, Simon Keizer en Kees Tol naar Liverpool om de geschiedenis van The Beatles uit te pluizen. De aftrap van het programma trok zo'n 615.000 kijkers.

Naast The Passion en het NOS Journaal van 20.00 uur (het best bekeken programma van de dag met 1,8 miljoen kijkers) behaalde enkel de Conference League-wedstrijd tussen AZ en West Ham United een miljoen kijkers. Zij zagen op zender Veronica hoe AZ in de slotfase thuis met 1-0 verloor van de Engelse club, waardoor de finale van het derde Europese clubtoernooi niet werd gehaald.