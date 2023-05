Cannes eert Harrison Ford met Gouden Palm bij première Indiana Jones-film

Acteur Harrison Ford heeft donderdagavond bij de wereldpremière van de vijfde Indiana Jones-film een Gouden Palm gekregen. Die ontving hij voor zijn grote bijdrage aan de filmindustrie.

Ford kreeg de ereprijs als verrassing uitgereikt door festivaldirecteur Thierry Fremaux, voorafgaand aan de vertoning van de nieuwe film Indiana Jones and the Dial of Destiny.

De tachtigjarige ster was zichtbaar ontroerd toen hij de prijs in ontvangst nam. "Ze zeggen dat je leven aan je voorbij flitst als je sterft", zei Ford. "Dat gebeurde mij net - ik zag mijn hele leven aan mij voorbij flitsen."

De acteur bedankte in zijn korte toespraak zijn vrouw, actrice Calista Flockhart, regisseur James Mangold die Indiana Jones and the Dial of Destiny maakte en zijn medehoofdrolspelers Mads Mikkelsen en Phoebe Waller Bridge.

"Ik kan alleen maar heel dankbaar zijn dat ik in mijn leven altijd heb mogen werken met mensen als Jim, Phoebe en Mads. Ik ben diep geraakt door deze onderscheiding. Maar laten we nu vooral een film gaan kijken."

In Indiana Jones and the Dial of Destiny speelt Ford voor de vijfde en laatste keer de titelrol. De acteur zei eerder dat hij afscheid neemt van het bekende personage. Hij vertolkte de rol ruim veertig jaar geleden voor het eerst, in Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark uit 1981. In de film jaagt een naziwetenschapper op een artefact dat tijdreizen mogelijk maakt.