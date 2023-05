Meer kijkers voor Perfecte Plaatje, weer stuk minder voor Ruud & Olcay

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

Het Perfecte Plaatje Op Reis heeft woensdagavond meer kijkers getrokken dan de aftrap een week eerder. De realitysoap rond Ruud de Wild en Olcay Gulsen daarentegen wordt steeds minder goed bekeken.

De vierde aflevering van Ruud & Olcay trok op NPO1 opnieuw minder kijkers. Vorige week schakelden nog 348.000 mensen in, maar deze week waren dat er nog maar 287.000. De aftrap van de zesdelige serie van PowNed werd eind april door 586.000 mensen bekeken.

Primetime waren de meeste kijkers voor de return in de halve finale van de Champions League. Zo'n 968.000 mensen schakelden in op RTL 7 om te zien hoe Manchester City in eigen huis Real Madrid met 4-0 van de mat speelde.