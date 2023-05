Gestaakte voetbalduels kosten ESPN tienduizenden euro's per wedstrijd

Delen via E-mail

Het staken van voetbalduels in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie jaagt sportzender ESPN op kosten. Zo kost FC Groningen-Ajax, de wedstrijd die zondag werd gestaakt en vanmiddag wordt hervat, al snel "enkele tienduizenden euro's extra", zegt een woordvoerder tegen NU.nl.

ESPN moet bij een wedstrijd die op een ander tijdstip wordt hervat of overgespeeld opnieuw met mensen en apparatuur aan de slag. "Dat betekent twee keer de kosten voor een wedstrijd", zegt de woordvoerder.

"Want of er nu 8 minuten - zoals zondag bij Groningen-Ajax - of 82 minuten wordt gespeeld, alle mensen en spullen moeten toch weer naar het stadion om de tv-uitzending te verzorgen. Dat gaat dan al snel om een extra post van enkele tienduizenden euro's."