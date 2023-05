Het verhaal van de Nederlandse ABBA-fan die veranderde in een stalker

Agnetha Fältskog werd in 1950 geboren in de Zweedse stad Jönköping. Al in haar tienerjaren scoorde de zangeres verschillende hits als soloartiest. Vanaf 1972 was ze lid van de groep ABBA, samen met Björn Ulvaeus (gitaar en zang), Benny Andersson (piano en zang) en Anni-Frid Lyngstad (zang). Ze scoorden grote hits met onder meer Dancing Queen, Mamma Mia, Gimme! Gimme! Gimme!, The Winner Takes It All en Money, Money, Money.

Toen de groep in 1982 stopte, begon Fältskog opnieuw aan een solocarrière. Dat resulteerde in vijf soloalbums. Haar laatste album, A, kwam in 2013 uit. Bijna veertig jaar nadat ABBA was gestopt, kondigden de leden een nieuw album en een concertreeks aan, getiteld Voyage. De bandleden, die allen in de zeventig zijn, traden niet zelf op. Voor de optredens maakten ze gebruik van hologrammen.