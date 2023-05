Musical Awards door minder mensen bekeken dan voorgaande edities

Delen via E-mail

De uitreiking van de Musical Awards heeft minder kijkers getrokken dan voorgaande edities. 754.000 mensen zagen maandagavond hoe Les Misérables de meeste prijzen in de wacht sleepte.

Een jaar eerder trok de awardshow 832.000 kijkers. In 2021 werden de Nederlandse musicalprijzen niet uitgereikt vanwege de coronapandemie. Naar de uitreiking in januari 2020 keken 911.000 mensen. In de jaren daarvoor waren dat er telkens meer dan een miljoen.