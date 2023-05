Kelly Clarkson schrikt van kritiek op werksfeer talkshow: 'Onaanvaardbaar'

Delen via E-mail

Kelly Clarkson vindt het onaanvaardbaar dat mensen rond haar talkshow The Kelly Clarkson Show zich "ongehoord of niet-gerespecteerd" voelden.

In een artikel in het muziekblad Rolling Stone vertelden meerdere oud-medewerkers vrijdag anoniem over de slechte werksfeer bij het programma van Clarkson.