Tweede halve finale van Songfestival trekt miljoen minder kijkers dan eerste

De tweede halve finale van het Eurovisie Songfestival is donderdagavond bekeken door ruim 1,1 miljoen mensen. Twee dagen eerder zagen nog 2,1 miljoen mensen hoe Mia en Dion strandden in de eerste halve finale.

In de tweede halve finale was te zien hoe België, Oostenrijk en Cyprus een plek in de finale wisten te bemachtigen. Ook Albanië, Estland, Polen, Australië, Armenië, Slovenië en Litouwen kregen een finaleplek van de kijkers thuis.

Nederland viel dinsdag af in de eerste halve finale. Zweden, Noorwegen, Servië en Finland plaatsten zich wel voor de finale. Ook Kroatië, Moldavië, Zwitserland, Tsjechië, Portugal en Israël zijn zaterdag van de partij. Dan zien we ook voor het eerst de zogenoemde 'Big Five': Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk, Spanje, Duitsland en Italië. Als winnaar van het Songfestival van vorig jaar is Oekraïne eveneens automatisch zeker van een finaleplek.