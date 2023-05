Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman vervangen Vandaag Inside in zomer

Delen via E-mail

Marcel van Roosmalen en Gijs Groenteman zijn vanaf juni te zien bij SBS6. Ze gaan een programma maken in de maanden dat Vandaag Inside met zomerstop is. Dat bevestigt de vertegenwoordiger van het duo, Guusje de Vries, na berichtgeving van het AD

Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp keren in augustus terug met hun talkshow Vandaag Inside.

Van Roosmalen en Groenteman presenteerden samen bij de publieke omroep al meerdere seizoenen van het BNNVARA-programma Media Inside. Dat programma begon in 2021 als parodie op Veronica Inside, zoals Vandaag Inside destijds heette. Van Roosmalen is zelf meerdere keren te gast geweest bij het SBS6-programma.

"Marcel en Gijs gaan een dagelijkse talkshow maken bij SBS6. Daar zijn we van op de hoogte en we gunnen hun dit verrassende vakantiebaantje van harte", meldt BNNVARA in een reactie aan persbureau ANP.