Aftrap van Het Perfecte Plaatje met gravin Eloise trekt 870.000 kijkers

De terugkeer van het programma Het Perfect Plaatje Op Reis is woensdagavond bekeken door 870.000 mensen. Met uitgesteld kijken erbij kwam de fotografietalentenjacht uit op ruim 1,7 miljoen kijkers.

Het Perfect Plaatje Op Reis is een spin-off van de reguliere reeks van de RTL-show. In het programma reizen acht bekende Nederlanders naar het buitenland - in dit geval Zuid-Afrika - waar ze elke aflevering twee fotografieopdrachten krijgen.

Ruud & Olcay is woensdagavond gezien door 348.000 mensen. De derde aflevering van het programma op NPO1 is daarmee de minst bekeken aflevering uit de reeks tot nu toe. Het programma is niet terug te vinden op de lijst met de 25 best bekeken programma's van woensdag.