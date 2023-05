Rampvlucht maakt kans op Nipkowschijf, Even tot hier krijgt ereprijs

NTR-documentaire De jurk en het scheepswrak, VPRO-serie Onze man bij de Taliban en dramaserie Rampvlucht van KRO-NCRV zijn genomineerd voor de Zilveren Nipkowschijf. De Ere Zilveren Nipkowschijf gaat naar het satirische programma Even tot hier van Niels van der Laan en Jeroen Woe.

De jury heeft de nominaties voor de prestigieuze televisieprijs woensdagavond in de talkshow Jinek bekendgemaakt.

Volgens de jury maken Van der Laan en Woe "lastige onderwerpen toegankelijk voor een breed publiek en mixen zij die vervolgens handig met andere grappen over alles en iedereen". De twee komieken zijn "in hun negende seizoen in hun beste vorm tot nu toe". Vorig jaar won Even tot hier de Gouden Televizier-Ring.

Raven van Dorst krijgt dit jaar een speciale vermelding. Volgens de jury weet de presentator als "ontwapenende, overrompelende televisiepersoonlijkheid" gasten op de boerderij "briljant" onthullingen te ontfutselen. Daarnaast is Van Dorst in de spelshow Wie van de Drie? van SBS6 "een welkom panellid met prikkelende opmerkingen".

De Zilveren Nipkowschijf is bestemd voor het beste tv-programma of de beste tv-maker. De uitreiking van de prijs vindt plaats op 15 juni, wanneer ook de Zilveren Reissmicrofoon voor het beste radioprogramma of de beste radiomaker wordt overhandigd.