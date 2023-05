Arjen Lubach krijgt Winq Award voor inzet regenbooggemeenschap

Arjen Lubach is woensdag onderscheiden met de Winq Ally Award voor zijn inzet voor de regenbooggemeenschap. Het was een van de acht prijzen die in de Amsterdamse schouwburg ITA werden uitgereikt door Winq, het enige queermagazine van Nederland.

De 43-jarige Lubach ontving het beeldje voor de aandacht die hij de afgelopen jaren in zijn programma's Zondag met Lubach en De Avondshow met Arjen Lubach besteedde aan lhbtiq+-gerelateerde onderwerpen.

"In zijn programma's behandelt hij op een doorwrochte manier, met humor, kwesties die de community aangaan, zoals de ophef rond de nieuwe transgenderwet", licht de jury toe. "Daarmee ontkracht hij schadelijke misinformatie." De onderscheiding ging vorig jaar naar Sylvana Simons.

Ook Raven van Dorst, Pete Wu en Alejandra Ortiz onderscheiden

De Winq Diversity Awards, zoals de prijzen voluit heten, werden dit jaar voor de vijfde keer uitgereikt. Andere winnaars waren onder anderen Raven van Dorst, Pete Wu en Alejandra Ortiz.

Van Dorst kreeg de Winq Media Awards voor de manier waarop die diens positie in de media gebruikt om ouderwetse ideeën over mannelijkheid en vrouwelijkheid aan de kaak te stellen. De jury prijst hen als "een krachtig rolmodel voor veel mensen in de regenbooggemeenschap".