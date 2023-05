Prins Harry krijgt excuses van uitgeverij MGN wegens inschakelen privédetective

Uitgeverij de Mirror Group Newspapers (MGN) heeft excuses aangeboden aan een groep beroemdheden onder wie prins Harry. Zij geeft hiermee toe op onrechtmatige wijze informatie te hebben verzameld. De excuses werden aangeboden tijdens de eerste dag van de rechtszaak die Harry aanspande tegen de uitgeverij van de krant The Mirror.

De uitgeverij heeft toegegeven dat er "enig bewijs" is van onwettige informatievergaring. MGN zegt in gerechtelijke documenten dat zij zich verontschuldigt voor deze gevallen, die volgens de uitgever "nooit meer zullen voorkomen".

MGN ontkent dat er telefoons zijn gehackt. Wel is toegegeven dat een privédetective via een titel van de uitgeverij opdracht kreeg om informatie te verzamelen over een nacht die de prins doorbracht in een nachtclub in 2004.