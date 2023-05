Ruim 2,1 miljoen kijkers zien Mia en Dion stranden op Songfestival

De halve finale van het Eurovisie Songfestival is dinsdagavond bekeken door ruim 2,1 miljoen mensen. Zij zagen Mia en Dion stranden met hun vertolking van het lied Burning Daylight.

De halve finale van het Songfestival was het best bekeken programma van de avond, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Het was wel de slechtst bekeken halve finale met Nederland van de afgelopen jaren.

In 2022 zagen ruim 2,2 miljoen mensen zangeres S10 doorgaan naar de finale. In 2019 trok de halve finale met Duncan Laurence ruim 3 miljoen kijkers. In 2020 was er geen Songfestival vanwege corona.

Twee jaar geleden trad Jeangu Macrooy niet op in de halve finales. Vanwege de overwinning van Duncan Laurence in 2019 was Nederland toen gastland en dus al verzekerd van een plek in de finale.