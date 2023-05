Ex-presentator Fox News Tucker Carlson gaat verder met show op Twitter

Presentator Tucker Carlson gaat na zijn vertrek bij de Amerikaanse nieuwszender Fox News verder op Twitter. Zijn show verdient een doorstart, zegt de 53-jarige Carlson. In een videoboodschap waarin hij het belang van de vrijheid van meningsuiting benadrukt, zegt hij binnenkort met meer informatie te komen.

In Fox News werd onder meer beweerd dat de stemmachines van Dominion waren misbruikt om de uitslagen in het nadeel van Donald Trump te laten uitvallen, terwijl de redactie geweten zou hebben dat die theorie niet waar was. Carlson, die met zijn programma elke avond meer dan drie miljoen kijkers trok, heeft een belangrijke rol gehad in het verspreiden van het verhaal over de fraude.