Journalistenvakbond ziet steeds meer gevaar voor correspondenten in Rusland

De recente arrestatie van een journalist van Wall Street Journal en het terughalen van NOS-correspondent Iris de Graaf doet het ergste vrezen voor andere buitenlandse journalisten in Rusland. Volgens Thomas Bruning, algemeen secretaris van journalistenvakbond NVJ, is de situatie "dramatisch".

Maandag werd bekend dat de NOS Ruslandcorrespondent De Graaf heeft teruggehaald naar Nederland. De situatie ter plaatse is niet meer veilig genoeg voor de journalist. "Een logische maar dramatische zet. Het is normaal dat je als nieuwsorganisatie gaat afwegen of je het risico wil lopen met jouw medewerkers", zegt Bruning.



NOS-correspondent Geert Groot Koerkamp blijft volgens Bruning vooralsnog wel op locatie. Voor hoelang is onduidelijk.



Bruning ziet dat Rusland steeds een stap verder gaat. Zo zijn militaire censuurwetten aangescherpt en lopen verslaggevers het risico op een levenslange gevangenisstraf. "Rusland heeft opnieuw een grens overschreden toen de autoriteiten Wall Street Journal-journalist Evan Gershkovich oppakten. De arrestatie toont aan hoe gevaarlijk het in Rusland is geworden voor een buitenlandse journalist."



Naar aanleiding daarvan stuurde de NVJ recent een brief naar de Russische ambassadeur in Nederland. "Het antwoord dat we deze week kregen was min of meer: bemoei je met je eigen zaken. Ze hebben onze brief volledig ter kennisgeving aangenomen."