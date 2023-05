Waarom Egyptenaren boos zijn dat Cleopatra wordt gespeeld door zwarte vrouw

Matt Damon als een Chinese held, Scarlett Johansson als een Japanse en Christian Bale als de Egyptische generaal Mozes: Hollywood kent honderden voorbeelden van films waarin acteurs iemand met een andere etniciteit spelen. Aan dat rijtje wordt nu een nieuw voorbeeld toegevoegd. Egyptenaren zijn boos dat een zwarte actrice de beroemde koningin Cleopatra vertolkt. Is die kritiek wel terecht?

Al sinds bekend werd dat de zwarte actrice Adele James in de huid van Cleopatra is gekropen in de woensdag verschenen Netflix-documentaire Queen Cleopatra, klinken er vanuit Egypte boze geluiden. Petities werden bijna 90.000 keer ondertekend.

"Cleopatra was van Griekse afkomst. Dat betekent dat ze een lichte huidskleur had, en dus niet zwart was", zegt Egyptoloog Zahi Hawass in Egyptische media. "Netflix is de waarheid aan het vervalsen. Ze wekken hiermee ten onrechte de indruk dat Egyptenaren oorspronkelijk zwart waren."

Het bleef niet bij verontwaardiging. Advocaat Mahmoud Al Semary diende onlangs zelfs een klacht in bij de officier van justitie. Hij eist dat Netflix in Egypte wordt geblokkeerd, zodat de serie niet bekeken kan worden.

Volgens Al Semary bevat de serie beelden en inhoud die in strijd zijn met de Egyptische mediawetten. "Netflix promoot het afrocentrische denken", vindt de advocaat. Hij beweert ook dat teksten en geschriften in de serie de Egyptische identiteit "vervormen en uitwissen".

Wie was Cleopatra? Cleopatra werd 69 jaar voor Christus geboren en was de laatste koningin van het oude Egypte. In totaal heerste ze 21 jaar over het land. Er bestaan veel geromantiseerde verhalen over haar, waarvan de waarheid niet bewezen kan worden. Wel is zeker dat ze ook investeerde in wetenschap, kunst en architectuur. Ze had een relatie met de beroemde Romeinse generaal Julius Caesar.

'Zegt veel over manier waarop Egyptenaren naar zichzelf kijken'

"Ja, dit ligt ongelofelijk gevoelig", zegt Lucinda Dirven, hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Dirven is gespecialiseerd in godsdienst van het oude Egypte. "Het zegt veel over de manier waarop Egyptenaren naar zichzelf kijken, en naar Afrika. Veel hedendaagse Egyptenaren zien zichzelf als afstammelingen en vertegenwoordigers van een cultuur die niet Afrikaans is. Daarom proberen ze zichzelf te onderscheiden."

En dat is ook de reden dat mensen verontwaardigd zijn over een zwarte actrice (met ouders van verschillende etniciteiten) in de rol van koningin Cleopatra.

Volgens Dirven kan niet worden vastgesteld of Cleopatra een donkere of een lichtere huidskleur had. Het is namelijk niet duidelijk welke afkomst haar moeder had. Wel weten we dat haar vader Ptolemaeus van Grieks-Macedonische afkomst is.

"Over het algemeen weten we wel dat Griekse kolonisten die zich in Egypte vestigden, zoals Ptolemaeus, niet vaak relaties hadden of trouwden met niet-Grieken. Maar je weet natuurlijk nooit wat voor relaties dergelijke, vaak polygame heersers er allemaal op nahielden", lacht de hoogleraar.

'Waarom kan Cleopatra geen vrouw van kleur zijn?'

In Egypte is dus veel onvrede over de huidskleur van de 27-jarige hoofdrolspeelster. Dat is niet de eerste keer: zo was er eerder kritiek op andere film-Cleopatra's van niet-Egyptische afkomst, zoals Elizabeth Taylor.

"In Europa is er altijd de neiging geweest om de klassieke oudheid naar onszelf toe te trekken en die te presenteren als een Europees uitziende geschiedenis. Daar is zeker het een en ander op aan te merken", zegt Dirven. "Maar het is heel ingewikkeld om vast te stellen hoe Cleopatra er precies heeft uitgezien."

"Waarschijnlijk lijkt Cleopatra meer op Adele James dan op Elizabeth Taylor", zegt Queen Cleopatra-regisseur Tina Gharavi tegen Variety. "Waarom kan ze geen vrouw van kleur zijn? En waarom willen sommige Egyptenaren zo graag dat ze wit is? In Adele hebben we een actrice gevonden die niet alleen Cleopatra's schoonheid heeft, maar ook haar kracht goed kan uitbeelden."

Ook Netflix zelf reageerde op de verhitte discussie over Cleopatra's kleur. De streamingdienst laat weten dat de etniciteit van Cleopatra niet de focus heeft in Queen Cleopatra. "We hebben bewust gekozen voor een actrice die bi-etnisch is. Juist omdat er in het oude Egypte veel verschillende soorten mensen leefden."

Ook kritische geluiden over nieuwe Cleopatra-film

Het is overigens niet de eerste keer dat een productie over Cleopatra opschudding veroorzaakt. Een kleine drie jaar geleden werden er plannen aangekondigd over een Cleopatra-film met de Israëlische actrice Gal Gadot in de hoofdrol. Mensen vonden dat de hoofdrol in de film naar een Arabische of Afrikaanse actrice zou moeten gaan.

Volgens Gadot, ook betrokken als producent bij de film, was het in eerste instantie de bedoeling dat er naar een Macedonische actrice werd gezocht. "Maar we konden helaas niemand vinden die geschikt bleek. En omdat ik het een heel interessante rol vind, ben ik het gaan doen."

In reactie op de Netflix-documentaire wordt er nu een Cleopatra-serie gemaakt door een Egyptisch productiebedrijf . "Die wél een historisch juiste weergave toont van Cleopatra's leven", meldt de Egyptische krant Egypt Independent. Met een groep historici en andere experts wordt momenteel onderzoek gedaan naar de geschiedeins rond Egypte en Cleopatra. Daarmee willen ze een zo correct mogelijk beeld scheppen van haar leven en de toen heersende cultuur.