Spelshow Alles is Muziek stopt eerder vanwege tegenvallende kijkcijfers

De muzikale spelshow Alles is Muziek stopt een paar weken eerder dan gepland. Het zaterdagavondprogramma wordt geannuleerd vanwege teruglopende kijkcijfers, laat RTL maandag weten.

"We proberen geregeld nieuwe programma's uit en dan is het altijd jammer als een programma niet doet wat we gehoopt hadden", laat een woordvoerder van RTL aan het ANP weten. De laatste aflevering is op zaterdag 13 mei.