NOS haalt correspondent Iris de Graaf om veiligheidsredenen terug uit Moskou

Op de luchthaven van Moskou zou De Graaf langdurig zijn ondervraagd over het Internationaal Strafhof in Den Haag. "Aanleiding voor de hoofdredactie om een nieuwe afweging te maken over haar veiligheid", zegt Van Can. "De conclusie is dat de situatie voor Iris - als meest zichtbare Nederlandse correspondent in Moskou - te onberekenbaar is om de risico's goed in te schatten."