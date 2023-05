Irene Moors gaat niet meer met Carlo Boszhard presenteren: 'Boek is gesloten'

Delen via E-mail

Delen via LinkedIn

Delen via Twitter

Delen via Facebook

Delen via WhatsApp

De samenwerking tussen het bekende presentatieduo Irene Moors en Carlo Boszhard lijkt echt voorbij. "Het boek Carlo Boszhard is wat mij betreft na dertig jaar definitief gesloten", zegt de 55-jarige Moors tegen De Telegraaf

De 53-jarige Boszhard liet volgens de krant vorig jaar nog weten een doorstart van De TV Kantine te zien zitten. In dat programma deden hij en Moors bekende mensen na.

"Het doemt al twee jaar steeds weer op in de media", zegt Moors nu. Maar wat de presentatrice betreft is dat na dertig jaar een afgesloten hoofdstuk. "Ik houd van ronde getallen, dus dertig is mooi zo."