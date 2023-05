1,5 miljoen kijkers voor kroning Charles en Camilla in Nederland

De kroning van Charles en Camilla is zaterdag op NPO1 door gemiddeld 1,5 miljoen kijkers gezien. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek. Tijdens de kroningsceremonie zelf schakelden zelfs minimaal 3,6 miljoen kijkers in. De NOS zond de ceremonie in de Westminster Abbey in Londen live uit.

In het Verenigd Koninkrijk lag het aantal kijkers een flink stuk hoger. Daar zagen twintig miljoen mensen hoe Charles en Camilla werden gekroond.