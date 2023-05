Omroep Brabant lanceert als eerste regionale omroep eigen streamingdienst

Delen via E-mail

Omroep Brabant heeft als eerste regionale omroep van Nederland een streamingdienst gelanceerd. Op Brabant+ is onder meer de serie Ministerie van Brabantse Zaken met Frank Lammers te zien.

"Met de app spelen we in op de behoefte van onze kijkers om zelf te bepalen wanneer ze wat willen zien", zegt hoofdredacteur Renzo Veenstra. "Maar we willen ook nieuwe kijkers enthousiast maken voor onze programma's. Het gaat om bekende titels, spannende én ontspannende series, interessante documentaires en natuurlijk veel Brabantse gezelligheid."