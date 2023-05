Nederland stijgt door meer veiligheid weer naar zesde plaats in persvrijheidsindex

Nederland staat weer op de zesde plaats in de persvrijheidsindex van Reporters sans frontières (RSF). Dat is 22 plaatsen hoger dan vorig jaar. Toen was Nederland juist evenveel plaatsen gezakt vanwege agressie tegen journalisten en de moord op misdaadverslaggever Peter R. de Vries.

Nederland scoort nu beter op het gebied van veiligheid. Dat komt volgens journalistenorganisatie RSF onder meer door de vervolging van verdachten van de moord op De Vries. Ook is het geweld tegen journalisten afgenomen na "het zeer gewelddadige coronajaar 2021". Journalisten ontvangen inmiddels hulp via PersVeilig, een initiatief ter bescherming van de journalistiek.

RSF benadrukt wel dat de veiligheidsscore in Nederland nog steeds "erg laag" is. Bij de beoordeling komt naar voren dat in ons land nog steeds ernstige dreigementen aan het adres van journalisten worden geuit. Dat geldt met name voor vrouwen die verslag doen van controversiële maatschappelijke onderwerpen.

De daling op de ranglijst van 2022 was opvallend, omdat Nederland sinds 2002 altijd in de top tien stond. In dat jaar is de methode voor het opstellen van de lijst gewijzigd. Om de persvrijheid te beoordelen, kijkt RSF naar onder meer de politiek, wetten en veiligheid van journalisten. De categorie veiligheid weegt tegenwoordig zwaarder mee.

Noorwegen staat nu voor het zevende jaar op rij bovenaan de ranglijst. Ditmaal wordt het land gevolgd door Ierland, Denemarken, Zweden, Finland en Nederland. De hoge score van Ierland is opvallend, omdat de hoogste posities op de lijst doorgaans worden ingenomen door de Scandinavische landen.