Kim Feenstra in volledig vrouwelijke jury van FHM's verkiezing mooiste vrouw

De jury van de FHM500, de jaarlijkse verkiezing van de mooiste vrouw van Nederland, bestaat dit jaar voor het eerst volledig uit vrouwen. Kim Feenstra, Danielle van Grondelle, Alissa Askander en Veronica van Hoogdalem helpen mee met de samenstelling van de lijst van het tijdschrift FHM.

Feenstra stond in 2010 al eens op de cover van FHM en werd in 2016 uitgeroepen tot mooiste vrouw van Nederland. Dit jaar is het 37-jarige model juryvoorzitter. Ze wordt bijgestaan door Van Grondelle (topmodel en ondernemer), Askander (brandmanager bij Christine le Duc) en Van Hoogdalem (programmamaker en radio-dj).

"Vrouwelijke schoonheid is niet iets wat door mannen wordt bepaald", vertelt FHM-hoofdredacteur Chris Riemens . "Daarom hebben we ervoor gekozen om een viertal inspirerende vrouwen te selecteren, die allen vanuit hun eigen expertise een unieke visie hebben over wat schoonheid betekent."

Riemens legt uit dat hij vrouwen meer wil betrekken bij de verkiezing. "Een ander voorbeeld daarvan is dat we alle fotoshoots door vrouwelijke teams laten produceren. Zo creëren we een verkiezing die gaat over vrouwen, gemaakt en bepaald door vrouwen. Door vrouwen nog meer een stem te geven in de FHM500, willen we een completer en realistischer beeld schetsen van wat schoonheid is."