Nieuwe talkshow van Nadia Moussaid trapt af met 574.000 kijkers

Het nieuwe praatprogramma van Nadia Moussaid is maandag gestart met 574.000 kijkers. Daarmee staat Nadia op de negentiende plek van best bekeken programma's van de dag.

Met haar eerste aflevering houdt Moussaid de lijn van haar voorganger aan. Khalid & Sophie, dat de afgelopen maanden ook om 19.00 uur te zien was op NPO1, trok gewoonlijk tussen de 500.000 en 800.000 kijkers.

In Nadia ontvangt Moussaid gasten en ervaringsdeskundigen die over één bepaald thema praten. Anders dan in andere talkshows zijn er geen BN'ers te gast.