MasterChef Australia-presentator Jock Zonfrillo op 46-jarige leeftijd overleden

Jock Zonfrillo, de presentator van het kookprogramma MasterChef Australia, is op 46-jarige leeftijd onverwachts overleden. Dat maakte tv-zender Channel 10 maandag bekend. Een doodsoorzaak wordt niet gemeld.

Zonfrillo laat zijn vrouw en vier kinderen achter. Zij laten in een reactie aan onder meer de BBC weten "gebroken" te zijn. "Zoveel woorden kunnen hem beschrijven, zoveel verhalen kunnen worden verteld, maar op dit moment zijn we te overweldigd om ze onder woorden te brengen."

Jamie Oliver werkte samen met Zonfrillo aan het nieuwe seizoen van de serie. De tv-kok reageert geschokt op het nieuws. "Jock nam echt de tijd voor me en daarvoor was ik heel dankbaar. Jock zal zo gemist worden. Ik kan niet geloven dat ik dit schrijf."

Ook Gordon Ramsay reageerde op Twitter op het nieuws. "Bedroefd door het verschrikkelijke nieuws van het overlijden van Jock Zonfrillo. Ik heb echt genoten van de tijd die we samen doorbrachten bij MasterChef in Australië. Ik stuur al mijn liefde naar Lauren en de familie in deze moeilijke tijd."