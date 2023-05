Bijna twee miljoen kijkers zien PSV voor elfde keer bekerfinale winnen

Delen via E-mail

Bijna twee miljoen mensen zaten zondagavond voor de buis voor de finale van de KNVB-beker. PSV rekende na strafschoppen af met Ajax en won de 'dennenappel' zo voor de elfde keer.

De registratie van het duel op FOX was het op een na best bekeken programma van de dag. De uitzending op ESPN staat op de vierde plaats van de top 25.

Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20.00 uur. Onze boerderij in Europa staat op de derde plaats met ruim 1,05 miljoen kijkers.