Formule 1-commentaar Viaplay dit jaar ook te horen via liveblogs op NU.nl

Het Formule 1-commentaar van Viaplay is dit jaar ook te beluisteren via de liveblogs op NU.nl. DPG Media, de uitgever van deze site, is een samenwerking aangegaan met de streamingdienst.

De audiostream van Viaplay zal tijdens alle kwalificaties en races van het resterende seizoen in de liveblogs op NU.nl te vinden zijn. Dus ook al vrijdag om 15.00 uur, wanneer de kwalificatie voor de Grand Prix van Azerbeidzjan op het programma staat.

"Bij Viaplay willen we altijd een zo breed mogelijk publiek bereiken, via alle relevante platforms. Vanaf dit jaar hebben we naast de Formule 1-televisierechten ook de Formule 1-radiorechten", zegt de streamingdienst. "We zijn dan ook erg blij met onze nieuwe samenwerking met DPG Media, waarmee we onze sterke aanwezigheid op de Nederlandse markt nog verder kunnen uitbouwen met toonaangevende lokale partners."

Tijdens de kwalificaties en races wordt het commentaar van Viaplay verzorgd door commentatoren Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Verslaggever Chiel van Koldenhoven haalt reacties op vanuit de pits.

In Bakoe staat dit weekend de vierde race van het Formule 1-seizoen op het programma. Regerend wereldkampioen Max Verstappen gaat na drie races aan de leiding van het kampioenschap.