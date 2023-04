Jerry Springer koos er bewust voor om ziekte privé te houden

De Brit was al maanden ziek, maar deelde dat met maar weinig mensen. Hij wilde niemand tot last zijn of bezorgd maken. Ook wilde de presentator vooral tijd doorbrengen met de mensen die hem het dierbaarst waren. Springer zou pas onlangs hebben gehoord hoe slecht zijn gezondheid eraan toe was.

Springer, die ook actief was als politicus, is vooral bekend van The Jerry Springer Show, die hij 27 jaar lang presenteerde. De show was ook in Nederland te zien.