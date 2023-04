Twee miljoen tv-kijkers zien Willem-Alexander Koningsdag vieren in Rotterdam

Ruim twee miljoen mensen keken op Koningsdag naar het bezoek van de koninklijke familie aan Rotterdam. Het verslag van de festiviteiten door de NOS op NPO1 was daarmee het best bekeken programma van de dag.

Het koningsdagverslag van dit jaar is iets beter bekeken dan dat van vorig jaar, toen koning Willem-Alexander zijn verjaardag in Maastricht vierde. Dit jaar keken 2,07 miljoen mensen, vorig jaar 2 miljoen.

Het eerder opgenomen Koningsdagconcert, dat donderdag om 20.30 uur te zien was op NPO2, was goed voor 819.000 kijkers. In Rotterdam Ahoy traden onder meer Davina Michelle, Winne, Broederliefde en Gerard Cox op voor de koninklijke familie. Op hetzelfde tijdstip keken 680.000 mensen naar de Blauw Bloed-special over het tienjarig jubileum van koning Willem-Alexander op NPO1.