Voormalig talkshowpresentator Jerry Springer op 79-jarige leeftijd overleden

Oud-talkshowpresentator Jerry Springer is donderdagochtend op 79-jarige leeftijd overleden, meldt TMZ . Hij is na een kort ziekbed gestorven. Springer was bekend van The Jerry Springer Show, die hij 27 jaar heeft gepresenteerd.

Springer zou een paar maanden geleden zijn gediagnosticeerd met kanker. De afgelopen week zou zijn gezondheid flink zijn verslechterd. De voormalige presentator is thuis in Chicago heengegaan, zegt zijn familie.

Hij werd in 1991 bekend dankzij The Jerry Springer Show. Voor zijn televisiecarrière was Springer een politicus en was hij ook een tijdje burgemeester.

In zijn talkshow werden aanvankelijk vooral politieke onderwerpen besproken. Maar toen de kijkcijfers tegenvielen, werden de thema's breder en kwamen er ook veel controversiële onderwerpen aan bod. Overspel werd het meest besproken.

Het programma, bekend om de verhitte discussies waarbij gasten elkaar regelmatig aanvlogen, werd een hit. De show was tot en met 2018 te zien op de Amerikaanse zender NBC.

Springer ontkende dat scènes gespeeld waren

De gasten in de show werden steeds aparter: van mensen met dwerggroei die bij de Ku Klux Klan zaten tot mensen die het bed deelden met familieleden (die al dan niet ook bij de Ku Klux Klan zaten). Dit leidde tot veel kritiek van de kijkers.

Op het hoogtepunt was The Jerry Springer Show bij de kijker zelfs populairder dan de talkshow van Oprah Winfrey, de andere kijkcijferknaller van die tijd. De steeds extremere onderwerpen leidden tot geruchten dat gasten zouden zijn ingehuurd of hun ervaringen werden aangedikt.

Dat werd ontkend door Springer zelf: hij beweerde dat gasten van te voren altijd gescreend werden. Als bleek dat mensen een controversieel verhaal hadden verzonnen, werd er een streep door hun deelname gezet.