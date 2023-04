James Corden: ideale schoonzoon of slecht gemanierde Brit?

James Corden is vandaag voor de allerlaatste keer te zien met zijn Late Late Show. De presentator en zijn gezin willen terugverhuizen naar Londen. Hoe zag de carrière van de 44-jarige Brit er tot nu toe uit?

Vorig jaar liet Corden al weten na acht jaar te stoppen met de populaire Late Late Show. In januari vertelde de talkshowhost dat zijn vertrek als presentator niets te maken heeft met de show zelf.

"Het is niet makkelijk om afscheid te nemen van het programma en ik zal nooit een betere werkplek vinden", zei Corden in gesprek met Drew Barrymore. "Maar ik zie het programma als een avontuur, niet als mijn eindbestemming. Dat heeft het besluit om te stoppen makkelijker gemaakt."

Eerder zei Corden al tegen ET dat hij het belangrijk vindt om op zijn hoogtepunt te stoppen. "Toen ik de baan aannam, had ik niet verwacht dat ik zes maanden later nog op de buis te zien zou zijn. Vanaf het moment dat duidelijk werd dat het programma nog wel een tijdje zou doorgaan, heb ik besloten dat dat niet te lang mocht zijn. We moesten wel op ons hoogtepunt stoppen."

James Corden met zijn gasten Sharon Stone and Jack Whitehall in de The Late Late Show.

Corden is meer dan een talkshowhost

Ook wil Corden meer tijd met zijn kinderen Max (12), Carey (8) en Charlotte (5) doorbrengen. "Het werk mag niet ten koste gaan van onze kinderen. Daar komt mijn besluit op neer", vertelde Corden aan Barrymore. "Ik realiseerde me dat we, in het beste geval, nog zes zomers hebben waarin ons oudste kind nog bij mijn vrouw en mij in de buurt wil zijn."

De talkshowpresentator en zijn echtgenote Julia Carey vinden het belangrijk dat hun kinderen ervaren hoe het is om in Londen te leven. Corden is zelf in de hoofdstad geboren en heeft al een lange carrière op de Britse televisie achter de rug.

Zo was hij te zien in Fat Friends. Voor zijn rol in Gavin & Stacey ontving hij verschillende prijzen, waaronder een BAFTA voor beste mannelijke rol. Maar het bleef niet bij tv-series: Corden dook met regelmaat op in films, muziekvideo's en tv-reclames. Hij bracht zelfs een paar nummers uit, waaronder Only You met Kylie Minogue.

James Corden met zijn echtgenote Julia Carey. Foto: GettyImages

Iedereen wil naast Corden in de auto zitten

In 2015 verhuisde Corden naar de Verenigde Staten toen hij Craig Ferguson opvolgde als presentator van The Late Late Show. Een zeer populair onderdeel van de talkshow was Carpool Karaoke, waarin de presentator de allergrootste beroemdheden in zijn auto ontvangt. Vanachter het stuur zong hij onder anderen met Justin Bieber, Madonna, Britney Spears, Robbie Williams en Adele. En dat lijstje is nog een heel stuk langer.

Dankzij de talkshow werd de Brit een internationale beroemdheid. Het leverde hem grote klussen op, zoals een rol in de musicalfilm Cats, waarin hij te zien is naast Ian McKellen, Judi Dench en Taylor Swift. Een rol in The Prom leverde Corden zelfs een Golden Globe-nominatie op voor beste acteur in een musical of comedy. In 2021 was hij naast acteur in de film Cinderella ook de producent.

James Corden (links) in Cats.

Corden in de VS niet bij iedereen geliefd

In de VS mocht Corden al meerdere keren de awardshows van de Tony's en Grammy's hosten. Hij is een graag geziene presentator. Maar de Brit is niet bij iedereen in de VS geliefd. Corden wordt geplaagd door beschuldigingen van slechte manieren en onbeleefd gedrag achter de schermen.

Regisseur en producent Craig Duncan, die samen met de Brit werkte aan de comedyserie A League of Their Own, noemde Corden "de moeilijkste en walgelijkste presentator" met wie hij ooit heeft gewerkt.

En vorig jaar voelde de talkshowhost zich gedwongen om op televisie zijn excuses aan te bieden aan een restaurant in New York. Corden zou daar tekeer zijn gegaan tegen de bediening. De restauranteigenaar noemde de Brit "de meest beledigende klant sinds de opening van het restaurant 25 jaar geleden".