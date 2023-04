Ruud de Wild erkent vergrootglas op relatie: 'Olcay en ik zijn vaak de lul'

Het leven na een kankerdiagnose, het runnen van een onderneming en de verbouwing van een nieuwe woning. De zesdelige serie Ruud & Olcay in voor- en tegenspoed van PowNed geeft een inkijkje in de wereld van Ruud de Wild en Olcay Gulsen. "We hadden allemaal geen idee waar we aan begonnen."

De Wild was degene die een eigen programma met Gulsen op de buis doordrukte, zegt hij tegen NU.nl. "We waren aanvankelijk in gesprek met de KRO-NCRV. Het ging toen nog niet om een docuserie, maar een talkshowachtige vorm. Olcay en ik zouden elke aflevering nieuwe gasten ontvangen. Er is zelfs al een pilot van opgenomen."

"Maar de producent vond de interactie tussen ons leuk en wilde daar meer van zien", zegt De Wild. "Uiteindelijk maakte PowNed de docuserie, want daar ervaarden wij meer vrijheid."

In Ruud & Olcay in voor- en tegenspoed delen de presentatoren persoonlijke momenten, zoals de eerste keer dat hun families elkaar ontmoeten. Maar ook de uitslag van de jaarlijkse controle van De Wild omdat hij darmkanker heeft gehad. Volgens de radio-dj hebben ze tijdens de opnames geen onderwerpen of gebeurtenissen geschuwd.

Ook de drie kinderen uit eerdere relaties van De Wild komen in de serie voorbij, al zijn die niet veel te zien. "Die waren er al snel klaar mee", zegt hij.

"We hadden allemaal geen idee waar we aan begonnen. Ik heb wel vijf keer bijna de handdoek in de ring gegooid. Ik heb onderschat wat het betekent om continu door de camera's gevolgd te worden. Ik vond het heel intensief."

'Ik wist dat het heftig zou zijn'

Gulsen was naar eigen zeggen beter voorbereid op het filmen van de docuserie. "Ik wist dat het heftig zou zijn en ons leven tijdelijk zou overnemen", zegt ze.

De ondernemer deelt op sociale media al veel van haar persoonlijke leven. Maar dat maakt de overstap naar een docuserie niet makkelijker.

"Als ik content maak voor sociale media, dan bepaal ik zelf wat ik deel en wanneer ik dat doe", vertelt ze. "Als ik niet lekker in mijn vel zit of een dag geen energie heb, dan neem ik niets op. Maar met een volledige crew in huis kun je je niet even terugtrekken. En dan zijn het soms ook nog eens draaidagen van zeven tot negen uur."

'Elitair gelul van Youp interesseert me geen reet'

Met eventuele negatieve reacties van de kijkers is De Wild niet bezig. "Als radiomaker weet ik dat mensen je leuk vinden of niet. En je doet het vaker niet goed dan wel."

Hij erkent dat het stel, dat sinds 2019 een relatie heeft, behoorlijk onder een vergrootglas ligt. "Olcay en ik zijn vaak de lul. Zoals onlangs, toen wij naar Turkije afreisden om te helpen in het gebied dat door de aardbeving getroffen was."

De radio-dj doelt daarmee op de kritiek die daarop volgde. Zo noemde Youp van 't Hek de reis naar Turkije "ijdel leedvermaak". "Als ik zie wat we in Turkije bereikt hebben, dan interesseert het elitaire gelul van zo'n Youp van 't Hek me geen reet", zegt De Wild.

"Ik vind de reacties op de docuserie veel spannender dan Ruud", geeft Gulsen toe. "Ik hoop vooral dat de kijkers de docuserie herkenbaar vinden. Bijvoorbeeld de ziekte van Ruud en de impact die het op mij heeft gehad. Maar ook de manier waarop we een weg proberen te vinden in ons samengestelde gezin. Dat zijn allemaal onderwerpen waarin anderen zich kunnen herkennen."