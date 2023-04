Linda de Mol presenteert in het najaar weer Ik hou van Holland

Linda de Mol keert dit najaar terug met een nieuw seizoen van Ik Hou van Holland. De presentatrice liet afgelopen jaar verstek gaan na het uitkomen van de misstanden bij The voice of Holland, waar haar ex-partner Jeroen Rietbergen bij betrokken was.

Rob Kemps nam de presentatie een seizoen lang van De Mol over. Het nieuwe, achttiende seizoen van het spelprogramma moet nog worden opgenomen en verschijnt in het najaar op SBS6.

In een eerste reactie bedankt De Mol Kemps voor overnemen van de presentatie van de spelshow. "Ik kijk er ontzettend naar uit", schrijft De Mol over haar terugkeer. "Wat heb ik het gemist."

Jeroen van Koningsbrugge verschijnt in het nieuwe seizoen als een van de teamcaptains. Leo Alkemade wordt in de nieuwe reeks vervangen door presentator en cabaretier Richard Groenendijk, die het gaat opnemen tegen Van Koningsbrugge.

Het is niet het eerste programma dat De Mol weer presenteert na haar tv-pauze. De presentatrice bleef het afgelopen jaar wel gewoon Miljoenenjacht presenteren.

'Mijn liefde voor media heeft een klap gekregen'

Eind 2022 schreef ze nog in haar eigen tijdschrift LINDA. dat ze niet zeker wist of ze nog in de media wilde blijven werken. "Mijn liefde voor de wereld waarin ik werk, de media, heeft ook een klap gekregen, waardoor ik niet meer weet of ik er deel van wil blijven uitmaken", zei ze toen.

De Mol kondigde begin vorig jaar een pauze aan. Dat deed ze nadat haar toenmalige partner Rietbergen werd beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer bij The voice of Holland. De Mol beëindigde haar relatie met Rietbergen.