Ongehoord Nederland blijft uitzenden tot zijn licentie (mogelijk) verdwijnt

Tot er een besluit over de licentie van Ongehoord Nederland is genomen, worden de ON!-programma's gewoon uitgezonden op de zenders van de publieke omroep. Wat zijn de volgende stappen?

De NPO heeft staatssecretaris Gunay Uslu (Media) maandag gevraagd de licentie van ON! in te trekken. Uslu moet zich nu over dit verzoek buigen. Als de staatssecretaris er gehoor aan geeft, zou voor het eerst een omroep uit het publieke bestel moeten vertrekken.

Het verzoek van de NPO volgde op drie sancties. ON! is bestraft voor de verspreiding van onjuiste informatie en informatie met een discriminerende inhoud. "Ondanks de sancties geeft ON! nog steeds onvoldoende uitvoering aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel", schrijft de NPO op zijn website. "Daardoor kan de NPO niet meer volledig aan zijn wettelijke taak voldoen."

In de tussentijd blijft Ongehoord Nederland uitzenden, zegt een woordvoerder van de NPO tegen NU.nl. Dus er is een kans dat de omroep opnieuw een overtreding begaat. De woordvoerder legt uit dat ON! als aspirant-omroep een licentie heeft om uit te zenden: een voorlopige erkenning. Zolang die niet is ingetrokken, mag Ongehoord Nederland nog televisie maken.

Kan snel gaan als licentie wordt ingetrokken

Hoelang kan het duren voordat de omroep uit de lucht is? Het is nog niet bekend wanneer Uslu een besluit neemt. De bewindsvrouw gaat nu eerst om juridisch advies vragen. Wel stuurt ze de Tweede Kamer nog deze week een brief.

Media-advocaat Machteld Robichon van bureau Brandeis vertelde eerder aan NU.nl dat het snel einde oefening is als Uslu besluit de licentie in te trekken. "Ze laat dat eerst aan ON! weten. De omroep kan zich daar dan vervolgens over uitlaten. Daarna komt er een besluit en kan de rechter dat besluit toetsen. Dit alles is een kwestie van een paar maanden."

Verwachting is dat ON! besluit aanvecht

De omroep zou dan per direct geen deel meer uitmaken van het publieke bestel en geen recht meer hebben op budget of zendtijd. Robichon verwacht dat ON! dan naar de voorzieningenrechter stapt om het besluit aan te vechten. Op die manier kan de omroep ook tijdens de bezwaarprocedure televisie maken en uitzenden.