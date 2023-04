Olga Commandeur stopt na 23 jaar 'op hoogtepunt' met Nederland in Beweging

Olga Commandeur stopt na 23 jaar met de presentatie van het Omroep MAX-programma Nederland in Beweging, meldt het AD . Op 26 mei is ze voor het laatst in het programma te zien.

"Als de dood dan zo dichtbij komt, ga je toch anders in het leven staan. Ik heb inmiddels vijf operaties gehad. Dat heeft allemaal meegespeeld in mijn besluit", legt de presentatrice uit.

Ook de druk om fit en zonder blessures te blijven, speelde mee. Van Nederland in Beweging worden in drie weekenden opnames gemaakt voor een heel jaar.

Na de uitzending van 26 mei, de laatste aflevering met Commandeur, worden tot september herhalingen uitgezonden. In de tussentijd zal Omroep MAX op zoek gaan naar een opvolger. Haar medepresentator Duco Bauwens zal wel in de sportieve show te zien blijven.

Commandeur is momenteel met haar echtgenoot te zien in de RTL-spelshow Race Across The World. En ze blijft actief als ambassadeur van het Ouderenfonds en demonstraties geven bij zorginstellingen en bedrijven.