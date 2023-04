James Corden maakt met Adele zijn allerlaatste Carpool Karaoke

Zangeres Adele heeft talkshowpresentator James Corden rondgereden voor de laatste aflevering van Carpool Karaoke, een belangrijk onderdeel van zijn programma The Late Late Show. Donderdag wordt de talkshow voor de laatste keer uitgezonden.

In de laatste aflevering, die donderdag in de VS wordt uitgezonden, onthult de talkshowhost dat in eerste instantie bijna geen enkele artiest wilde meedoen. Volgens hem waren alleen zangeressen Mariah Carey en Adele bereid mee te werken.