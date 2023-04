Jaimie Vaes is nieuwe columnist van Grazia

Jaimie Vaes is de nieuwe columnist van het tijdschrift Grazia. De ex-vriendin van rapper Lil Kleine wil met haar columns onder meer een inkijkje geven in haar leven als werkende moeder.

"Ik wil jullie een kijkje geven in mijn dagelijkse leven, waarbij ik veel op reis ben", zegt Vaes. Ook wil ze "de echte Jaimie" laten zien. "Mensen zien bij mij vaak toch vooral de buitenkant of krijgen een beeld door wat ze lezen in de media."

De 33-jarige influencer neemt de lezer ook mee in haar leven als ondernemer. "Ik heb in de verhalen rond mijn ex meer dan eens het stempel golddigger gekregen. Dan lees ik dingen als: 'Ze kan niet meer voor zichzelf zorgen.' Maar dat kan ik heel erg goed", stelt Vaes. "Veel mensen weten niet dat ik het allemaal alleen doe, ik krijg geen hulp of alimentatie."