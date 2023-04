BOOS krijgt journalistieke prijs De Tegel voor aflevering over The Voice

Het onlineprogramma BOOS heeft dit jaar De Tegel in de categorie Onderzoek gewonnen. De belangrijkste journalistieke prijs van Nederland ging naar de aflevering over de misstanden achter de schermen bij The voice of Holland.

BOOS-presentator Tim Hofman deed met zijn redactie onderzoek naar mogelijk grensoverschrijdend gedrag bij de talentenshow. In de aflevering worden coaches Ali B en Marco Borsato, bandleider Jeroen Rietbergen en een regisseur door verschillende vrouwen beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het Openbaar Ministerie deed onderzoek naar de beschuldigingen en maakte eerder deze maand bekend dat oud-coach Ali B en voormalig bandleider Rietbergen worden vervolgd voor zedenzaken rond het tv-programma. Het onderzoek tegen Borsato wordt geseponeerd vanwege gebrek aan bewijs. Wel loopt er tegen hem nog een ander zedenonderzoek dat niet is gerelateerd aan de talentenjacht.

Andere genomineerden waren Volkskrant-journalisten Abel Bormans, Maud Effting en Willem Feenstra met hun artikel over vermeend grensoverschrijdend gedrag en een ongezonde werkcultuur bij tv-programma De Wereld Draait Door. Ook presentator Matthijs van Nieuwkerk zou zich hier volgens de krant schuldig aan zijn. De NPO besloot tot een onafhankelijk onderzoek naar de werkcultuur bij het programma.

De derde nominatie was voor NRC-journalisten Claudia Kammer en Derk Stokmans. Zij maakten kans met hun artikel over de aanpak van de voormalige minister van Economische Zaken Eric Wiebes van het Groningse gasdossier.