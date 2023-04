NPO vraagt ministerie om vergunning van omroep Ongehoord Nederland in te trekken

De NPO heeft staatssecretaris Gunay Uslu (Media) maandag gevraagd om de licentie van Ongehoord Nederland (ON!) in te trekken. Er is geen andere mogelijkheid meer, meldt de NPO. Daarmee wil zij dus dat de omroep ophoudt te bestaan. Uslu moet zich nu over dit verzoek buigen.

Eerder op de dag werd bekend dat Ongehoord Nederland een derde sanctie krijgt opgelegd. Na deze sanctie mag de raad van bestuur van de NPO een verzoek doen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Media om de voorlopige erkenning (vergunning) van de omroep in te trekken. Dat is nu dus gebeurd.

"Ondanks de sancties geeft ON! nog steeds onvoldoende uitvoering aan de bereidheid tot samenwerking binnen het publieke omroepbestel", schrijft de NPO op haar website. "Daardoor kan de NPO niet meer volledig aan haar wettelijke taak voldoen."

Die taken kunnen alleen vervuld worden als alle omroepen tot de vereiste samenwerking bereid zijn. Daartoe behoort bijvoorbeeld het bedrijven van goede journalistiek. ON! heeft meermaals onjuiste informatie en informatie met een discriminerende inhoud verspreid.

Ongehoord Nederland weigert de journalistieke code toe te passen in zijn programma's, zegt de NPO. Met deze code beloven bijvoorbeeld omroepen en kranten dat ze in hun berichtgeving geen onwaarheden melden. Ook staat daarin dat de journalistiek betrouwbaar, nauwkeurig, onafhankelijk en evenwichtig dient te zijn.

Ongehoord Nederland laat in een reactie weten het oordeel van de NPO met betrekking tot de derde sanctie "onterecht en vooringenomen" te vinden. De omroep vindt dat zijn geluid juist onmisbaar is voor de NPO. "Wij zullen de NPO-sancties uit naam van de vrijheid van meningsuiting tot bij de hoogste rechterlijke instanties aanvechten."

Ongehoord Nederland kan binnen paar maanden worden opgeheven

Staatssecretaris Uslu zal zich nu over het verzoek van de NPO buigen. Als Uslu hier een besluit over heeft genomen, krijgt ON! nog de kans hierop te reageren. Daarna volgt haar definitieve besluit.

Dat besluit moet vervolgens worden getoetst door de rechter, wat het einde van Ongehoord Nederland kan betekenen. Dit proces zal een paar maanden in beslag nemen. Tot die tijd mag ON! nog blijven uitzenden.

Het College van Omroepen (CvO) herkent zich in de waarnemingen van de NPO over Ongehoord Nederland, laat het college in een reactie weten. "Het is voor de gehele publieke omroep van belang om ons aan de afspraken te houden die binnen de publieke omroep gelden. Daar zijn we allemaal op aanspreekbaar", zegt voorzitter Arjan Lock. "Nu is de raad van bestuur van oordeel dat eerdere sancties aan ON! niet geleid hebben tot de gewenste verbeteringen. Daarmee richt de omroep schade toe aan de betrouwbaarheid van het publieke bestel."

De NPO maakte eind januari het voornemen bekend om ON! een derde sanctie op te leggen. Aanleiding hiervoor was een tweede rapport van de NPO Ombudsman. De ombudsman oordeelde dat het programma Ongehoord Nieuws de code waaraan alle omroepen zich moeten houden, in 22 van de 23 uitzendingen van het tweede seizoen heeft geschonden.

Voor Ongehoord Nederland is het de derde sanctie in een jaar tijd. De eerste twee sancties van respectievelijk ruim 84.000 euro en ruim 56.000 euro werden in juli en december opgelegd. De laatste is nog niet officieel omdat ON! daartegen in beroep is gegaan.