Ongehoord Nederland krijgt weer boete voor slechte journalistiek: 132.000 euro

Ongehoord Nederland (ON!) heeft voor de derde keer een sanctie opgelegd gekregen van de NPO. De boete voor het schenden van de journalistieke code bedraagt deze keer 132.000 euro, meldt de omroep van Arnold Karskens maandag. De NPO dient een verzoek bij de staatssecretaris in om de omroep op te doeken.

De raad van bestuur van de publieke omroep heeft staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) gevraagd de licentie van Ongehoord Nederland in te trekken. Als Uslu hier een besluit over heeft genomen, krijgt ON! nog de kans hierop te reageren. Daarna volgt haar definitieve besluit.

Dat besluit moet vervolgens worden getoetst door de rechter, wat het einde van Ongehoord Nederland kan betekenen. Dit proces zal een paar maanden in beslag nemen.

De NPO maakte eind januari het voornemen bekend om ON! een derde sanctie op te leggen. Aanleiding hiervoor was een tweede rapport van de NPO Ombudsman. De ombudsman oordeelde dat het programma Ongehoord Nieuws de code waaraan alle omroepen zich moeten houden, in 22 van de 23 uitzendingen van het tweede seizoen heeft geschonden.

Ongehoord Nederland kreeg al twee sancties

Voor Ongehoord Nederland is het de derde sanctie in een jaar tijd. De eerste twee sancties van respectievelijk ruim 84.000 euro en ruim 56.000 euro werden in juli en december opgelegd. De laatste is nog niet officieel omdat ON! daartegen in beroep is gegaan.