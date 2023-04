The Tribute: Battle Of The Bands keert terug voor derde seizoen en concert

The Tribute: Battle Of The Bands keert terug voor een derde seizoen en een concert. The Tribute - Live in Concert vindt volgend jaar plaats op 12 april.

Ook in 2024 zal het concert voorafgegaan worden door een nieuw seizoen van het SBS6-programma, schrijft presentator Gerard Ekdom op Instagram.

In The Tribute: Battle Of The Bands wordt gezocht naar de beste tributebands. Dat soort bands richten zich op de muziek van een bekende artiest. Zo werd in het programma al de muziek van onder anderen Queen, Elvis Presley, Earth, Wind & Fire en David Bowie gespeeld.