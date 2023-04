Georgina Verbaan en Patrick Martens presenteren datingshow op SBS

Georgina Verbaan en Patrick Martens gaan samen de nieuwe datingshow Date Smakelijk presenteren op SBS6. Het programma moet komende zomer te zien zijn.

In de show gaan singles voor elkaar koken en eten ze daarna samen de maaltijd die ze hebben bereid. Vrijgezellen die op zoek zijn naar de liefde kunnen zich al opgeven voor het programma. Ze hoeven overigens geen enorm talent in de keuken te zijn. "Wij kunnen ook wel een beetje helpen", zegt Verbaan tegen Shownieuws .

Het is voor het eerst dat Martens en Verbaan, die goed bevriend zijn, samen een tv-programma presenteren. Martens: "Zoiets hebben we nog nooit samen gedaan. We hebben wel samen in een voorstelling gespeeld en natuurlijk GTST."