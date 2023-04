Streamingdiensten moeten verplicht investeren in Nederlandse producties

Streamingplatforms als Netflix en Disney+ moeten van een meerderheid van de Tweede Kamer verplicht een deel van hun omzet investeren in Nederlandse producties. Coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie hebben hierover een akkoord bereikt, bevestigt Pim van Strien (VVD).

De stemming over de wet werd vier weken op rij uitgesteld omdat de partijen het niet eens konden worden. Dat ging onder meer over het bedrag dat naar onafhankelijke producenten moet gaan. De Kamer gaat eind mei in debat over het voorstel.

De partijen hebben wekenlang onderhandeld over wijzigingen van de wet die VVD, D66, CDA, PvdA en GroenLinks hadden ingebracht. De voorgestelde wijzigingen waren in tegenspraak met elkaar. Deze worden aangepast zodat een Kamermeerderheid ermee akkoord kan gaan.

Streamingplatforms met een omzet van minimaal 10 miljoen euro in Nederland moeten 5 procent hiervan in Nederlandse producties steken, luidt het plan van de coalitie.

Dat hoeft niet per se om een Nederlandstalige productie te gaan. Zo mag het ook in het Fries zijn. Zelfs een Engelse film is toegestaan, zolang deze maar een origineel script heeft in het Nederlands en over de cultuur of geschiedenis van het land gaat.